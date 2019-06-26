Депутаты думают над повышением интереса россиян к золотым слиткам

Госдума рассмотрит законопроекты, которыми планируется повысить привлекательность инвестиций в золотые слитки у россиян, пишет РБК.
Одним из документов предлагается снять налог на добавленную стоимость (НДС) с продажи драгоценных металлов физическим лицам. В настоящее время банки предлагают мерные слитки физлицам с НДС 20%.
Авторы инициативы полагают, что в случае отмены налога при реализации инвестиционного золота спрос на него у граждан вырастет с 3-4 тонн в год до 50 тонн.
Также предлагается освобождение доходов по обезличенным металлическим счетам, которые открываются в банках для учета драгоценных металлов, от НДФЛ. Доходы граждан по ним облагаются НДФЛ в размере 13%. Если гражданин владеет счетом более трех лет, то НДФЛ не взимается, если менее — предусмотрен налоговый вычет.
Проценты, начисленные по ОМС, подлежат налогообложению в любом случае.
Для повышения интереса у граждан к ОМС как инструменту предлагается распространить на такие счета систему страхования вкладов. Если предложения будут приняты, то поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.
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