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Синоптики дали прогноз погоды на июль в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Вторая половина месяца будет жаркой
Во второй половине июля установится жара / Фото: Причиненко Константин / Amic.ru

Во второй половине июля установится жара / Фото: Причиненко Константин / Amic.ru

ГУ МЧС России по Алтайскому краю озвучили прогноз погоды на июль от синоптиков.

Ожидается, что первая половина месяца, особенно начальная его декада, будет дождливой.

Во второй половине июля установится жара. Днем температура воздуха может достигать до +35°C.

"При сочетании неблагоприятных метеорологических условий (дефицита осадков с порывами ветра) увеличится риск распространения возникших очагов пожаров на значительные площади", – констатируют в ведомстве.

Наибольший риск природных пожаров прогнозируется в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Новичихинском, Тюменцевском и Угловском районах.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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