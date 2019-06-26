В сквере у площади Сахарова в Барнауле появилась новая архитектурная композиция, сообщает правительство Алтайского края.
Она выполнена из гранитных камней, на одном из которых написано "50-летию студенческих отрядов Алтая".
Торжественное открытие памятного знака в честь юбилея студотряда "Алтай" состоится в 15:00 в субботу, 29 июня.
Примечательно, что скульптура установлена на месте, где ранее лежала капсула с письмом комсомольцев грядущему поколению, которая была заложена в 1968 году. Ее извлекли спустя 50 лет.
В этом году движение студенческих отрядов России отмечает 60-летний юбилей.
Ежегодно Алтайский край направляет на различные работы свыше 200 тысяч студентов. Они принимали участие в таких масштабных всесоюзных проектах как БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, Саяно-Шушенская ГЭС и Московский метрополитен.
Комментарии
Если убрать надпись и эмблему, трудно догадаться что эта архитектурная композиция выражает.