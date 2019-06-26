Комитет по образованию Барнаула открыл запись детей строящуюся школу на 550 мест в микрорайоне 2006а (ул. Взлетная, 85) на учебный год 2019/2020, сообщает пресс-служба мэрии.
Принимаются заявки от родителей учеников, которые пойдут в 1-8 классы. Чтобы записать ребенка в новую школу, следует перейти по ссылке.
Ответы на вопросы по поводу записи детей в образовательное учреждение можно получить по телефонам 8 (3852) 56-90-36 и 56-90-32.
Напомним, что на строительство школы из местного, краевого и федерального бюджетов в общей сложности выделено 385,18 млн рублей.
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