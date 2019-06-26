Голливудский актер Вин Дизель записал видео со съемок фильма "Форсаж 9" и поделился им с подписчиками своего Instagram.
Стоя рядом с актрисой Мишель Родригес, он рассказал о завершении первого съемочного дня новой части боевика.
"Спасибо студии Universal и команде и, самое главное, зрителям, которые с нетерпением ждут продолжения франшизы", – цитирует слова Дизеля РИА "Новости".
Режиссером кинокартины выступил Джастин Лин, который снял четыре части "Форсажа". Съемки проходят в Великобритании.
Вин Дизель исполнит роль гонщика Доминика Торетто, а Мишель Родригес – его супруги Летти Ортис.
Планируется, что фильм выйдет на экраны в 2020 году.
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