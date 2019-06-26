Житель Тогульского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего односельчанина — преступление оставалось нераскрытым почти год.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в апреле прошлого года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 64-летнего жителя села Тогул, который ушел из дома и не вернулся.
У следствия есть основания подозревать криминальный характер исчезновения мужчины, было возбуждено уголовное дело. Однако около года преступление оставалось нераскрытым. В марте текущего года удалось установить причастного к совершению убийства.
"По данным следствия в начале апреля 2018 года потерпевший пришел в дом обвиняемого, где они совместно распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин дома причинил ножевое ранение гостю, от которого тот скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело потерпевшего во дворе усадьбы своего дома", – уточняют в СКР.
Злоумышленник признал свою вину, он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
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