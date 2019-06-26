Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась с критикой на главу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, сообщает РИА "Новости".
По ее оценке, он не информирует должным образом граждан о том, почему следует ехать в восточную часть России и какую выгоду можно извлечь из вложения средств в различные отрасли на этой территории.
"Должна быть налажена информационная работа, чтобы информировать бизнес, инвесторов – приезжайте на Дальний Восток, и вы получите там красивую, замечательную жизнь, – заявила Матвиенко. – И люди поедут. Но пока этой информации нет".
В качестве удачного примера она привела еще советскую пропаганду при строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
По ее словам, успешная информационная политика привела к тому, что на возведение объекта инфраструктуры приезжали со всего Союза, и вся страна "этим жила".
Комментарии
Ну не получается у вас ничего , на пенсию валите
Козлов не проводит должной информационной политики
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Короче,ни бе,ни ме,не кукареку.
Может быть, уже пора что то менять? Точнее кого то....
Вас же,Козлов,с перспективой ставят на такие должности.