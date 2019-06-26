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Новости

В России хотят снизить возраст совершеннолетия

, ИА "Амител"
Глава Росмолодежи заявил, что сейчас подростки взрослеют раньше, чем 10 лет назад
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев в интервью РИА "Новости" заявил о том, что назревает вопрос о снижении возраста совершеннолетия в России.

По его словам, понятие "молодой человек" сейчас уже не так абсолютно, как это было 10 лет назад.

"Уходит вниз возраст взросления, – утверждает Бугаев. – Мы не можем этого не замечать и не можем с этим не работать".

Вместе с тем Бугаев не смог дать однозначную оценку, необходимо ли вносить законопроект об уменьшении возрастной планки совершеннолетия именно сейчас.

Руководитель Росмолодежи считает, это комплексный вопрос, последствия которого требуется просчитать вплоть до мельчайших деталей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.06.2019 11:36
- гость -

Да вы уже определились бы, что ли. То вам надо алкоголь с 21 продавать, то возраст совершеннолетия снижать. Зачем? Чтобы можно было легально втюхивать тот же алкоголь в 17 лет?

0  0
26.06.2019 11:41
- гость -

Педофильное лобби примут сразу в трёх чтениях!

0  0
26.06.2019 11:53
- гость -

26.06.2019 11:41
- гость -
И не только это!
А еще можно их "дурить" по жизни - митинги, выборы...

0  0
26.06.2019 12:13
- гость -

Как в войну - с 14 лет к станку? Да только станков нет.

0  0
26.06.2019 12:43
гость

Если стали чувствовать себя взрослее , то это не значит , что ума прибавилось . Посмотришь на молодых - не живут - играют в жизнь . Вся жизнь - на показ в телефоне , дети для них как куклы - моя игрушка , что хочу с ней , то и делаю , если что то скажут про эту " игрушку " порву , о том что детей нужно воспитывать с детства не знают ( и знать не хотят ) . Главное чтобы опа была накачана , губы надуты , стрижечка модная и няшные фотки в телефоне , что бы завидовали , и главное , что ИМ все и всё должны , а они никому и ничего ( не все конечно , но подавляющее большинство ). О какой взрослости и какой зрелости молодёжи можно говорить .
И главное ДЛЯ ЧЕГО это ? Какие документы хотят заставить подписывать или какие решения принимать в незрелом возрасте ?

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