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Турция "приелась": куда и зачем теперь едут отдыхать туристы из Алтайского края

, ИА "Амител"
Люди больше не хотят "овощем" лежать на берегу моря
Отдых на море / Фото m.fonwall.ru

Отдых на море / Фото m.fonwall.ru

Алтайские туристы "наелись" спокойным отдыхом у моря и желают испробовать нечто новенькое. А потому сегодня пользуются популярностью туры на национальные праздники, карнавалы, фестивали, спортивные мероприятия, а также новые, неизведанные направления. О новых тенденциях на рынке туризма в эфире "Эха Москвы" в Барнауле рассказала вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина. Публикуем самые интересные моменты интервью.

Турция "приелась". Чего хотят туристы?

Современный тренд в туризме – альтернативный туризм, который даже в массовые вещи вкрапляет интересные события. Набирает популярность туризм спортивный, например, как "Формула 1", чемпионаты по футболу, хоккею и другим видам спорта. Становится популярным медицинский оздоровительный туризм: причем турист может если не полечиться, то пройти ряд оздоровительных процедур либо диагностику, либо просто проконсультироваться с врачом и присмотреться к процедурам.

Конечно, особое место сегодня занимает событийный туризм. Многие отправляются на "Октобер фест",  Венецианский карнавал, а карнавалы в Рио-де-Жанейро вообще идут в режиме "нон-стоп". Время сжалось, люди хотят максимально насытить свой отдых: не только расслабиться, но и чем-то даже нагрузиться.

Новые направления

Вернее, не совсем новые, но мало кто о них знает.

Венгрия – эта страна неожиданно для наших туристов оказалась насыщенной событийными моментами. Можно поехать на винный фестиваль, мероприятие проходит на уровне подобного в Италии, но поездка выйдет гораздо бюджетнее, или на праздник сбора лаванды – красивейшее мероприятие.

Много интересных вариантов в этом году предлагает Будапешт.

Обязательно стоит рассмотреть вариант путешествия в Баку – это то место, где снималась незабвенная "Бриллиантовая рука". Кроме того, мало кто из наших потребителей знает о фестивале "Жара", который проходит в Баку на протяжении уже трех лет. В программе тура можно будет не только познакомиться с прекрасным гостеприимным городом, попробовать национальную кухню и необыкновенное вино, но и посмотреть на всех наших эстрадных исполнителей в одном месте. Москвичи раскупают билеты чуть ли не за полгода. Идти фестиваль будет четыре дня в шикарном пятизвездочном отеле на берегу Каспийского моря. Такой тур с вылетом из Новосибирска стоит приблизительно 120 тысяч на двоих человек.

В общем, выбор есть, и он большой. Сегодня турист выбирает направление, отталкиваясь от того, что хочет посмотреть дополнительно. И это совершенно другой отдых – люди знакомятся с историей других мест, культурой, традициями, а не "овощем" лежат на берегу моря.

Медицинский туризм

Медицинский туризм сегодня развивается быстрыми темпами. У нас же в Алтайском крае на слуху только Израиль и Германия. На самом деле мир гораздо шире, и нужно обращаться к тем, кто может предложить разные варианты.

Турция

Медицинской страной на первый взгляд она не кажется, но последние несколько лет очень активно выходит на рынок медицинского туризма. Для них пересадка почки – обычная операция, также там делают пересадку костного мозга. Главное их отличие от других – сервисность, доступность цены и высокое качество. В этой стране научили весь мир поддерживать определенный уровень сервиса. И сейчас, приезжая на отдых, можно запланировать встречу с врачом. А если сравнивать порядок цен, то Турция входит в первую пятерку доступных стран. Цены в турецких клиниках ниже, чем в Израиле или Америке.

Уровень медицины тоже на уровне. Там врач должен буквально пройти семь кругов ада, чтобы стать практикующим специалистом. Делают практически все: пересадку волос, лечение кожных заболеваний. Большие наработки есть и по ЭКО. Причем по статистике у них 70% приживаемости эмбриона, когда у нас только 30-40%.

Греция

В плане медицинского туризма в Греции клиники работают на прием в том числе и  российских пациентов. Это лечение и профилактика ДЦП, мозгового кровообращения, болезни Альцгеймера. Важно, что у них хорошо проходит социализация детей. Греки также привозят ряд врачей в Москву, можно пройти консультацию там. Особенность греческой медицины: если не уверены, что могут помочь, то не берутся.

Южная Корея

В тренде сейчас Южная Корея. Сегодня мы все можем отметить легкое помешательство на их косметике. Но у них также есть действительно уникальные технологии по лечению онкозаболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата и эстетической медицины.

А как на Алтае?  

Нам надо понимать, чему мы можем научиться там, чтобы сделать здесь. В первую очередь – это комплексная диагностика. У нас есть возможность приглашать к себе зарубежных врачей. Алтайский край богат редкими травами, лечебными грязями, не забываем и про пантовое мараловодство. Эти уникальные продукты можем продавать на зарубежные рынки, но на специализированных площадках. Нужно показывать себя, свои возможности на месте. К нам за медицинским туризмом сегодня едут в основном русские немцы из Германии, есть пациенты из Казахстана и Киргизии. Но потенциал Алтайского края гораздо больше и мощнее, мы могли бы принимать и больше пациентов. Главное – хорошее качество услуги и сервис.

Публикацию подготовила Мария Лаврищева

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Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

Комментарии

26.06.2019 11:28
krash

Алтайский край очень богат комарами - уже от этого сюда шишь кто поедет.

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26.06.2019 11:54
Злая гостья

Реклама медицинского туризма?

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26.06.2019 12:01
- гость -

Покажите нам тех, кому Турция приелась. Я знаю только тех, кому и Турция - несбыточная мечта.

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26.06.2019 12:04
- гость -

Отдыхайте в Гоа)

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26.06.2019 12:12
- гость -

Идти фестиваль будет четыре дня ... на берегу Каспийского моря. Такой тур с вылетом из Новосибирска стоит приблизительно 120 тысяч на двоих человек.

Не слабо.

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26.06.2019 12:15
- гость -

Через неделю улетаю в Крым.

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26.06.2019 12:25
бабуля

Кому это Турция приелась и он готов за 4 дня выложить на двоих 120 тыров???Фото в студию..Автор статьи оторван от реальности или сам так часто летает в Турцию??Еще бы в Грузию отправили бы сейчас..вот и экстрим будет и все не обыденно..

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26.06.2019 12:41
Жоржик

Турция приелась, ну-ну... Турция подорожала в этом году ощутимо, вот это да. И потому многие кто хотел бы туда съездить - не могут это себе позволить. И потому как обычно будут на даче или в пригороде отдыхать в отпуске.

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