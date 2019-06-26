Новый туристический маршрут по Чинетинскому заказнику разработали в Алтайском крае, сообщили в Алтайтурцентре.
Протяженность маршрута составляет 17 километров. Пройти его смогут люди со средним уровнем физической подготовки.
Любопытно, что первыми экотропу "Медвежья" в мае протестировали ученые из Чехии. С июня пилотный туристический проект егерей "Алтайприроды" заявлен как регулярный маршрут. Для любителей активного отдыха обустроены полевой лагерь с палатками и база отдыха с юртами и баней.
По желанию туристов кроме экотропы "Медвежья" можно будет посетить соседний Чарышский заказник. Это может быть путешествие с элементами конной прогулки.
В дальнейшем планируется закольцевать несколько экотроп в единый маршрут, объединив путешествия по Чинетинскому и Чарышскому заказникам и природному парку "Предгорье Алтая".
Подробности о путешествии можно узнать по телефону (3852) 53-81-91 (Кирилл Евгеньевич Никифоров) или на личном приеме в "Алтайприроде" (Барнаул, улица Пролетарская, 61, кабинет 206).
Комментарии
А встреча с медведями будет?! Ну если не дружеское чаепитие, то хотя бы "нос к носу"?!