Разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) – предлагает кардинально поменять процесс проверки знаний у выпускников, сообщает газета "Известия".
Речь идет о смещении акцента с полного запрета техники к возможности использовать интернет для решения той или иной задачи.
На смену проверки зазубренных знаний должна прийти оценка критического мышления школьников, считает директор ФИПИ Оксана Решетникова.
По ее словам, работы по гуманитарным предметам будут выполняться с привлечением разнообразных справочных данных в интернете.
Например, при ЕГЭ по географии стоит рассмотреть возможность подключения к геоинформационным системам.
По предметам естественно-научного цикла появится возможность ввести новую часть в плане проведения эксперимента, который можно будет выполнять прямо на компьютере с помощью цифрового моделирования.
Защищать от жульничества во время экзамена могут "белые" или "черные" списки, которые отфильтруют сайты, использующиеся при выполнении экзамена.
По ее словам, на реализацию инициативы уйдет несколько лет.
"По нашим прогнозам, на весь комплекс работ уйдет не менее пяти лет, в течение которых кроме специалистов – разработчиков измерительных материалов – к работам будут подключаться и различные технологические", – уточнила Решетникова.
Комментарии
Количество 100-бальников увеличится, увеличится зависимость от Инета, а ума убавится. А зачем ум, если можно загуглить