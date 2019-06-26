Количество россиян, которым поставили диагноз "наркомания", сократилось в 2018 году, сообщает РИА "Новости".
По официальным сведениям Минздрава, за год официально было зарегистрировано свыше 250,6 тысячи наркоманов. Это на 8% меньше, чем в 2017-м.
Наибольшее количество обращений за помощью зафиксировано в возрастной категории от 20 до 29 лет. При этом 83% наркозависимых – это мужчины, 17% – женщины.
26 июня во многих странах мира ежегодно празднуется Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
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