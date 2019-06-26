Среда, 26 Июнь, 14:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,52
€ 71,23
Обь
352см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Роскачество рассказало об опасности клонов "ВКонтакте"

, ИА "Амител"
Эксперты считают, что злоумышленники могут получить контроль над аккаунтом пользователя
Роскачество проверило клоны соцсети 'ВКонтакте' / Фото: pixabay.com

Роскачество проверило клоны соцсети "ВКонтакте" / Фото: pixabay.com

Роскачество проверило клоны соцсети "ВКонтакте", которые позволяют прослушивать музыку в фоновом режиме без рекламы, сообщает "Российская газета".

Специалисты отобрали девять приложений из Google Play, которые протестировали на предмет безопасности.

Как выяснилось, сами приложения запрашивают оправданные разрешения и не содержат вирусов, но в то же время имеют уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для получения доступа к персональным данным пользователя, а также к его аккаунту в социальной сети.

В половине приложений обнаружили межсайтовый скриптинг, что может быть использовано хакерами для перенаправления на сторонний сайт для хищения персональных данных и загрузки вирусов на гаджет.

Главная же угроза, которая существует практически для всех пользователей клонов в соцсети "ВКонтакте" – это потеря аккаунта.

В связи с этим Роскачество рекомендует не использовать сторонние приложения для доступа к соцсетям.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
14:11
В преддверии каникул: как прошла 33-я сессия АКЗС 0
14:02
НГУ вошел в топ-100 предметного рейтинга вузов ARWU 0
13:50
Роскачество рассказало об опасности клонов "ВКонтакте" 0
13:48
Без окон, но с дверьми: как разбирают Дворец спорта в Барнауле 1
13:34
Снизилось число россиян с диагнозом "наркомания" 0
13:21
На ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом 1
13:12
Рвение к знаниям поощряется: кому достанется стипендия в 20 тысяч рублей 0
13:06
СМИ: хлебокомбинат в Рубцовске остановил производство 1
12:49
Минприроды: замечания Рослесхоза по рубкам в алтайских лесах вызывают недоумение 1
12:32
Новый "медвежий" туристический маршрут разработали в Алтайском крае 3
12:19
Девушка-водитель врезалась в кроссовер в Горно-Алтайске: пострадала женщина 4
12:01
Британцы требуют закрыть шоу с анимированным Путиным 2
11:50
Производство плит MDF запустили в Алтайском крае за 6 млрд рублей 7
11:32
Мужчину расстреляли прямо на улице в Новосибирске 5
11:26
В России хотят снизить возраст совершеннолетия 7
11:14
Турция "приелась": куда и зачем теперь едут отдыхать туристы из Алтайского края 13
11:07
В Алтайском крае на треть снизилась смертность от инфарктов 4
10:49
Штрафы за продажу вейпов подросткам ввели в Алтайском крае 3
10:35
Вода из-под асфальта залила тротуар и дорогу в центре Барнаула 4
10:22
Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития 5
10:13
Фальшивые купюры продолжают "гулять" по Алтаю: подделку выявили в Бийске 0
10:04
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9" 0
09:51
Дорожники ответили на неудобные вопросы барнаульцев о ремонте проспекта Ленина 38
09:42
Житель Алтая идет под суд по обвинению в убийстве своего гостя 0
09:24
Автомобиль с девочкой в салоне съехал в реку на Алтае: ребенок погиб 0
09:17
В строящуюся барнаульскую школу начали записывать детей 0
09:07
Памятник в честь юбилея студотряда "Алтай" откроют в Барнауле 2
08:55
Синоптики дали прогноз погоды на июль в Алтайском крае 0
08:46
Тепловоз пробил ворота депо и протаранил стену в Барнауле 2
08:32
Третий дом ЖК "Матрешки" сдан с опережением сроков 0
08:24
Пошаговая инструкция: как предпринимателям участвовать в госзакупках 0
08:11
Дети для детей: рисунки малышей украсили благотворительную серию экомасел 0
08:01
Новые телескопические погрузчики Manitou представили в Алтайском крае 0
07:47
Алтайскому бизнесу прогнозируют рост 0
07:32
Не приговор: как в Алтайском крае можно бесплатно выявлять и лечить онкологию 2
07:25
Где б помыться: есть ли в Барнауле общественные бани и сколько стоят их услуги 2
07:19
Барнаульский участник шоу "ПЕСНИ" CLAY рассказал о жизни после проекта 0
07:03
Элитную квартиру в стиле евроминимализм продают в Барнауле за 20,5 млн рублей 6
06:48
Депутаты требуют от алтайского Минздрава проверить реальные зарплаты врачей 23
06:32
Когда мы были молодыми: школьные снимки знаменитостей 7
06:17
Жара под +30 и порывистый ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 26 июня 0
06:01
Где и когда можно ознакомиться с генпланом Барнаула до 2036 года 23
05:53
Депутаты думают над повышением интереса россиян к золотым слиткам 6
04:59
Названы государства, поддержавшие возвращение России в ПАСЕ 4
03:45
Женщина, умершая на 27 минут, рассказала о том свете 4
02:59
Британец разогнал сельхозтрактор до 167 километров в час 2
01:19
Россия обвалила курс грузинского лари до исторического минимума 11
00:59
Японские ученые научились предсказывать удары молний 0
23:49
Орешкин рассказал о готовности России к будущему мировому кризису 4
23:36
Названа причина смерти актрисы Аллы Покровской 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.