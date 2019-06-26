Роскачество проверило клоны соцсети "ВКонтакте", которые позволяют прослушивать музыку в фоновом режиме без рекламы, сообщает "Российская газета".
Специалисты отобрали девять приложений из Google Play, которые протестировали на предмет безопасности.
Как выяснилось, сами приложения запрашивают оправданные разрешения и не содержат вирусов, но в то же время имеют уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для получения доступа к персональным данным пользователя, а также к его аккаунту в социальной сети.
В половине приложений обнаружили межсайтовый скриптинг, что может быть использовано хакерами для перенаправления на сторонний сайт для хищения персональных данных и загрузки вирусов на гаджет.
Главная же угроза, которая существует практически для всех пользователей клонов в соцсети "ВКонтакте" – это потеря аккаунта.
В связи с этим Роскачество рекомендует не использовать сторонние приложения для доступа к соцсетям.
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