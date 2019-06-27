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Усадьба на берегу: как обрести дом своей мечты

, ИА "Амител"
Пригородный поселок Усадебный берег Фирсово делится летними новостями

Не секрет, что мечта многих – это свой уютный благоустроенный дом на лоне природы в тихом комфортном месте, наполненном зеленью деревьев, свежим воздухом, пением птиц, с неторопливым течением реки рядом и звездным небом над головой.

Все это есть в поселке Усадебный берег в черте села Фирсово, в 15 минутах езды от города без пробок по Правобережному тракту. Плюс к этому приложены блага цивилизации: коммуникации, благоустройство, инфраструктура, в частности остановка, супермаркет с пекарней, собственный пляж. Этим летом, благодаря отсечению старого русла реки от паводковых вод, в поселке минимум комаров.

Природа и недвижимость – вечные ценности, которые будут радовать долгие годы.

В поселке ведется активная застройка земельных участков коттеджами, каждый из которых восхищает мастерством архитекторов и строителей.

Генплан и проект планировки в красивом месте у реки, выполненные известным заслуженным архитектором России, характеризуются системным подходом и соблюдением всех норм и правил.

Прибрежная пешеходная территория поселка, общедоступная для прогулок жителей, является своего рода местом притяжения всех жителей. Здесь водоохранная полоса тянется на 30 метров вдоль реки, имеется удобная площадка для прогулок, общения и проведения досуга. К реке с песчаным пляжем можно спуститься, выбрав один из двух лестничных выходов. Высаженный здесь ряд кустарника "Снежник" отсекает возможности заезда транспортных средств, что обеспечивает безопасность отдыхающих. В водоохранной полосе вдоль берега ведется стрижка травы, а силами жильцов высажены десяток сосен и дуб.

 

Уже почти год, как подан газ, разведено электричество, проложен водопровод.

Этим летом планируется обустройство водопроводной скважины, монтаж светодиодного освещения улиц в поселке. Определены подрядчики, место скважины, согласован проект освещения.

В поселок можно попасть через два въезда. Дороги сделаны по технологии поверхностного уплотнения с отсевом и без него. Дорожное покрытие достойно выдержало зиму, весну и показало себя с положительной стороны. "Лежачий полицейский" исправно заботится о небольшой скорости движения по поселку. Заложенные в землю под дороги гильзы и дублирующие водопроводные колодцы защитят дороги от перекапывания и сохранят покрытие надолго.

В это лето поселок начал обслуживаться мусоровывозящей компанией. Все имеющие на руках договор знают, что в среду утром машина приедет и заберет мешки мусора.

Почтовое отделение начало доставку свежей корреспонденции по адресам в поселке.

Усадебный берег Фирсово – это поселок состоявшихся людей. При совместном заинтересованном подходе к делу людей одного круга и достатка гарантирована яркая жизнь и комфортный отдых вдали от суеты большого города.

К продвижению реализации участков в поселке этим летом подключилось известное агентство недвижимости, специализирующиеся на продаже земли в Фирсово.

Разбег цен на участки выглядят так:

– 170 тысяч рублей за сотку – шикарные участки вдоль береговой линии реки Лосиха. Осталось несколько последних участков этой категории по 13-17 соток;

– 100 тысяч рублей за сотку – участки площадью 10 соток, огромный выбор в шаговой доступности от реки и вдоль главной улицы поселка. Соседство таких участков друг с другом дают чувство безопасности в обжитой территории;

– 50 тысяч рублей за сотку – доступные участки площадью 9-10 соток в переулке с теплым и патриотичным названием Крымский, расположенном выше уровня "Чистых прудов" без риска подтопления.

Земельный участок в коттеджном поселке Усадебный берег Фирсово в пригороде Барнаула со всеми коммуникациями, пожалуй, прекрасное предложение для своего родового гнезда.

Также при оплате половины стоимости земельного участка для покупателей действует рассрочка на полгода.

Приглашаем инвесторов для комплексной застройки.

Отдел продаж участков в поселке Усадебный берег Фирсово
г. Барнаул, ул. Пушкина 21, офис 307
Телефон: 8 (3852) 22-60-66, 8 (3852) 534-834
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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