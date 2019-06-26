Молодой житель Алтайского края приговорен к длительному сроку лишения свободы за смертельный наезд на полицейского.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено вечером 18 июля прошлого года в городе Заринске.
Установлено, что сотрудник ГИБДД, находясь в форменном обмундировании и светоотражающем жилете на освещенном участке обочины, осуществлял контроль за дорожным движением.
"Заметив движущийся по полосе, предназначенной для встречного движения, автомобиль ВАЗ-21070, он с помощью жезла подал сигнал о необходимости остановки транспортного средства для проведения разбирательства. Находящийся за рулем автомобиля обвиняемый местный житель, понимая, что пребывает в состоянии наркотического опьянения и не имеет права на его управление, стал двигаться на значительной скорости в направлении инспектора ДПС, а затем совершил наезд на полицейского. Полученные сотрудником ГИБДД травмы оказались не совместимы с жизнью – инспектор скончался на месте происшествия", – указывают в СКР.
Злоумышленник же с места происшествия скрылся. Во время следствия он неоднократно менял свои показания, однако суд признал его виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Комментарии
Написали "юноша", и прямо жалко бедняжку.У обдолбанного существа, сбившего полицейского статус один - мразь.
Жизнь женщины и двоих детей - 9 лет.
Жизнь мента - 9 лет.
Россия, 2019.
А теперь, расскажите мне об отличии квалификации ДТП как убийства от собственно ДТП, повлекшего...
А теперь, расскажите мне об отличии
Умысел, сынок, умысел, дело в умысле.
Руденко нарушил кучу правил, в том числе был пьян за рулем, совершил ДТП в котором погибли двое детей и женщина - получил всего 8 лет. Тут же 17... Ну и где справедливость? Простых людей можно "пачками" убивать и получать смехотворное наказание, а если потерпевший при погонах то все - на полную!
26.06.2019 15:05
- гость -
если тебя раскатают по асфальту специально, то ездун тоже хороший срок схлопочет.
Руденко получил 8 лет КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ
этот - 17 СТРОГОГО РЕЖИМА
вопрос: за что Руденко такие поблажки?
26.06.2019 14:52
- гость -
Жизнь женщины и двоих детей - 9 лет.
Жизнь мента - 9 лет.
Россия, 2019.
А теперь, расскажите мне об отличии квалификации ДТП как убийства от собственно ДТП, повлекшего...
Дело Руденко это ДТП. А в статье идет речь о посягательстве на сотрудника, машина как орудие, прямой умысел. Это не ДТП
Тоже хочется провести массу аналогичных преступлений..И сразу думается,а кто тот человек,который оценивает стоимость жизни людей..По массе тела или по удостоверению в кармане??А как оценить жизнь деток?бред какой то..И как эти новости должны воспринимать обыватели города Барнаула ,после лихого Руденко?В чем его уникальность как человека,убившего сразу троих..На весах : на одной чаше- трое ,на другой чаше-один..Почему одно тело тяжелее трех тел и искалеченных двух впридачу..Почему?