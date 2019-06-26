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Задавивший полицейского юноша на Алтае получил 17 лет колонии

, ИА "Амител"
Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима
Резонансное преступление было совершено в июле прошлого года в Заринске / Фото: Следственный комитет

Резонансное преступление было совершено в июле прошлого года в Заринске / Фото: Следственный комитет

Молодой житель Алтайского края приговорен к длительному сроку лишения свободы за смертельный наезд на полицейского.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено вечером 18 июля прошлого года в городе Заринске.

Установлено, что сотрудник ГИБДД, находясь в форменном обмундировании и светоотражающем жилете на освещенном участке обочины, осуществлял контроль за дорожным движением.

"Заметив движущийся по полосе, предназначенной для встречного движения, автомобиль ВАЗ-21070, он с помощью жезла подал сигнал о необходимости остановки транспортного средства для проведения разбирательства. Находящийся за рулем автомобиля обвиняемый местный житель, понимая, что пребывает в состоянии наркотического опьянения и не имеет права на его управление, стал двигаться на значительной скорости в направлении инспектора ДПС, а затем совершил наезд на полицейского. Полученные сотрудником ГИБДД травмы оказались не совместимы с жизнью – инспектор скончался на месте происшествия", – указывают в СКР.

Злоумышленник же с места происшествия скрылся. Во время следствия он неоднократно менял свои показания, однако суд признал его виновным и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Комментарии

26.06.2019 14:52
- гость -

Написали "юноша", и прямо жалко бедняжку.У обдолбанного существа, сбившего полицейского статус один - мразь.

0  0
26.06.2019 14:52
- гость -

Жизнь женщины и двоих детей - 9 лет.
Жизнь мента - 9 лет.
Россия, 2019.
А теперь, расскажите мне об отличии квалификации ДТП как убийства от собственно ДТП, повлекшего...

0  0
26.06.2019 15:05
- гость -

А теперь, расскажите мне об отличии

Умысел, сынок, умысел, дело в умысле.

0  0
26.06.2019 15:05
- гость -

Руденко нарушил кучу правил, в том числе был пьян за рулем, совершил ДТП в котором погибли двое детей и женщина - получил всего 8 лет. Тут же 17... Ну и где справедливость? Простых людей можно "пачками" убивать и получать смехотворное наказание, а если потерпевший при погонах то все - на полную!

0  0
26.06.2019 15:15
- гость -


26.06.2019 15:05
- гость -


если тебя раскатают по асфальту специально, то ездун тоже хороший срок схлопочет.

0  0
26.06.2019 15:15
Дюша Метёлкин

Руденко получил 8 лет КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ
этот - 17 СТРОГОГО РЕЖИМА

вопрос: за что Руденко такие поблажки?

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26.06.2019 15:16
Гость

26.06.2019 14:52
- гость -
Жизнь женщины и двоих детей - 9 лет.
Жизнь мента - 9 лет.
Россия, 2019.
А теперь, расскажите мне об отличии квалификации ДТП как убийства от собственно ДТП, повлекшего...

Дело Руденко это ДТП. А в статье идет речь о посягательстве на сотрудника, машина как орудие, прямой умысел. Это не ДТП

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26.06.2019 15:18
бабуля

Тоже хочется провести массу аналогичных преступлений..И сразу думается,а кто тот человек,который оценивает стоимость жизни людей..По массе тела или по удостоверению в кармане??А как оценить жизнь деток?бред какой то..И как эти новости должны воспринимать обыватели города Барнаула ,после лихого Руденко?В чем его уникальность как человека,убившего сразу троих..На весах : на одной чаше- трое ,на другой чаше-один..Почему одно тело тяжелее трех тел и искалеченных двух впридачу..Почему?

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