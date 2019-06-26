Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала о внушительном увеличении количества людей, у которых при пересечении границы России нашли инфекционные заболевания.
Как сообщает Regnum, в 2018 году произошло три тысячи подобных случаев, что втрое больше, чем в 2014 году.
Подобную тенденцию Попова связывает с улучшением диагностики и усугублением в мире эпидемиологической обстановки.
За семь лет наиболее часто выявляемым заболеванием стал туберкулез. Его выявили у 18 тысяч туристов.
Тройку "популярности" замыкают лихорадка Денге (1000 случаев) и малярия (700). 23 раза на границе РФ выявили лихорадку Зика, 5 раз – лихорадку Чикунгунья.
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