Студент колледжа в Бийске предстанет перед судом по обвинению в вымогательстве денежных средств у несовершеннолетнего, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Скамья подсудимых ждет 20-летнего молодого человека, который, по версии следствия, в марте этого года в общежитии Бийского государственного колледжа вымогал деньги у 16-летнего первокурсника, применив в отношении него физическую силу.
В данный момент по уголовному делу собраны доказательства, материалы переданы в суд.
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