Многие современные люди испытали на себе целебные свойства восточной медицины. Снадобья из пантов в древнем Китае ценились дороже золота, а использовать их могли лишь император и его семья. Панты считались источником вечной молодости и эликсиром бессмертия.
Сложно найти человека, который откажется от рецепта молодой, здоровой и долгой жизни. Многие болезни сегодня помолодели: сердечно-сосудистые заболевания, проблемы желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы, артриты, артрозы, невротические состояния, хроническая усталость и стресс. Если вам знакомы эти проявления, то стоит отправиться на отдых в единстве с природой.
В туристическом комплексе "Искра" вам предлагают натуральные пантовые ванны. Уникальность этих источников здоровья состоит в использовании свежего сырья из собственного маральника и оленника. Важно знать, что зачастую при проведении данной оздоровительной процедуры используют неэффективный искусственный порошковый препарат.
Пять причин выбрать туристический комплекс "Искра":
- Наличие собственного хозяйства, ориентированного на разведение двух видов уникальных алтайских животных: марала и пятнистого оленя. Это позволяет продлить сезон срезки пантов до трех месяцев. В Алтайском крае есть только две фермы пятнистых оленей, одна из них – "Искра".
- Использование современного оборудования и старинных рецептов, позволяющих увеличить экстракцию пантового секрета.
- Расположение в особой природно-климатической зоне – Беловодье, колыбель человечества, Холмогорье, на берегу реки Ануй – помогающей слиться с природой и усилить оздоровительный эффект ванн.
- Обилие культурных и природных достопримечательностей: каменная река, Денисовы пещеры, каскад водопадов на реке Шинок, гора Будачиха, стоянка Карама, этнические кержацкие деревни Туманово и Сибирячиха.
- Первозданная природа, уникальные краснокнижные растения: красный и золотой корень, позволяющие накопить в пантах сбалансированный комплекс минералов, микроэлементов и витаминов, усиливающих оздоровительный эффект.
Туристический комплекс "Искра"
Алтайский край, Солонешенский район, село Искра, ул. Центральная, 24Б
Телефон: +79697086868
Сайт
Комментарии