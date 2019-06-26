С 24 по 25 июня свыше двух десятков жителей поселка Краснодарского поступили в больницы с подозрением на отравление, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.
В общей сложности за два дня такой диагноз поставлен 24 пациентам, в том числе 13 детям в возрасте до 14 лет.
10 несовершеннолетних госпитализированы. Им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
По факту отравления следователи возбудили и расследуют уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
Сейчас правоохранители выясняют причины случившегося. Они изъяли и направили на экспертизу пробы воды.
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