– Простите, что вам пришлось снова вспомнить обо всем. Может, вам станет хоть немного легче от того, что вы поделились с кем-то?

– Знаете, и правда. Я ведь всегда для своей дочки сильная мама. А когда остаешься одна в четырех стенах, так хочется реветь и кричать в полный голос. Некуда вылить свою боль.

В жизни Татьяны есть боль, от которой и плакать, и кричать хочется. Болезнь, которая полностью изменила жизнь и отбросила за черту благополучия.

Ничего не предвещало беды в жизни Татьяны. Был свой дом, муж, работа. А потом обнаружили заболевание.

Во время очередной диспансеризации анализы показали высокий уровень белка в крови. Тогда же у Татьяны начало сильно подниматься давление. Врачи не придали этому значения, просто прописали попить почечный чай.

Спустя время Татьяна забеременела. И тогда во время обследований ей поставили диагноз – хронический гломерулонефрит. Это хроническое прогрессирующее воспаление тканей почек, которое впоследствии приводит к хронической почечной недостаточности.

Сначала врачи предлагали сделать аборт, потому что было неизвестно, как скажется беременность на здоровье Татьяны и выносит ли она здорового малыша. Женщина не решилась убить ребенка, а врачи в Барнауле дали надежду, что все будет хорошо.

Роды прошли с помощью кесарева сечения. С новорожденной девочкой было все хорошо, правда, очень уж маленькая родилась. Ведь Татьяне нельзя было из-за почек употреблять белок, но чтобы ребеночек набирал вес, она ела специальную белковую смесь, пусть и во вред себе. После родов креатинин в крови повысился. Начали отказывать почки. Нужно было постоянно находиться под наблюдением врачей в Барнауле и проходить гемодиализ (процедура очищения крови от токсинов). Пришлось оставить жизнь в маленьком городке, продать там жилье и переехать вместе в детьми. А отношения с мужем, который пил и никак не помогал семье, разорвать.

Купить квартиру в Барнауле на вырученные деньги было невозможно. Уж слишком маленькой оказалась сумма. На эти средства и пенсию инвалида первой группы жили четыре года. Потом средства от продажи квартиры закончились, осталась только пенсия. Но этих денег хватало (пусть и с трудом) на аренду квартиры, питание, лекарства.

Состояние Татьяны ухудшалось, и ей сделали пересадку почки. Спустя три года после операции женщине поставили вторую группу инвалидности – рабочую. Так было положено, хотя состояние у нее не сильно улучшилось. Работать физически и полный день она не может. На пенсию в 10 000 рублей приходится существовать.

Пересадка почки не стала решением проблемы. Неродная почка, она уже не могла выполнять все свои функции, и Татьяне пришлось, да и приходится принимать огромное количество лекарств, которые снимают нагрузку с почек. И в том состоянии, в котором находится женщина, разрешен лишь ограниченный перечень препаратов.

Самое страшное для Татьяны то, что заболевание возвращается. Показатели снова стали ухудшаться.

Причина этого – постоянные стрессы.

Врачи говорят Татьяне: "Вам нужно быть абсолютно спокойной. Только так можно избежать возвращения болезни". Но как сохранить спокойствие, когда ты не знаешь, на что тебе прокормить дочь в этом месяце? Когда не знаешь, на что купить лекарства и элементарно доехать до больницы? И как добиться хоть каких-то своих прав, когда у тебя нет прописки? Ведь семья продала свой дом, а другого жилья у них нет.

Благотворительный фонд "Облака" уже несколько месяцев оказывает Татьяне продуктовую и вещевую помощь, понимая, что эта семья нуждается в более существенной поддержке.

Как можно было бы улучшить ситуацию в семье:

1. Найти Татьяне и ее дочке более дешевое жилье (хотя бы комнату). Сейчас летом за аренду квартиры они платят 8 000 рублей. Проблема заключается в том, что без прописки девочку берут не в каждую школу. И жилье нужно искать рядом с той школой, где учится дочка.

2. Помочь Татьяне найти работу на дому. Целый день находиться в офисе и долго быть в дороге ей очень тяжело – сильно поднимается давление (до 170). Нужна такая работа, которую Татьяна могла бы выполнять удаленно на компьютере. Она с этим справится, ведь у нее высшее экономическое образование и большой опыт работы.

Фонд будет пытаться помочь Татьяне решить эти вопросы в течение трех ближайших месяцев. Но на это время семье нужна помощь с арендой квартиры.

"Облака" объявляет сбор для Татьяны и ее дочки на сумму 24 000 рублей с надеждой на вашу поддержку.

Реквизиты для перевода с сообщением "Татьяна, держись!":

– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ;

– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 100" (сумма после пробела – размер пожертвования, который вы определяете самостоятельно; деньги списываются с телефона);

– по договору пожертвования на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: 8 (3852) 590-180;

– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442.

История и фото размещены с согласия семьи для оказания помощи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств. Спасибо вам за ежедневную поддержку семей фонда "Облака"!