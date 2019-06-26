Аналитическое агентство "Автостат" оценило количество автомобилей у россиян на начало 2019 года. В целом в России зарегистрировано 43,5 млн машин.
Наибольшей популярностью традиционно пользуется LADA. В общей сложности их насчитывается 14 млн штук. Это почти треть (32%) всего автопарка России.
Вторую строчку занимает Toyota. 3,8 млн (8,7% автопарка) автомобилей этой марки обрели владельцев в РФ.
Замыкает тройку Nissan, которого выбрали 2,07 млн человек. В пятерку также вошли две корейские марки: Hyundai (2.05 млн шт.) и KIA (1,9 млн шт.).
Десятку самых распространенных дополнили Renault (1,8 млн шт.), Chevrolet (1,66 млн шт.), Volkswagen (1,61 млн шт.), Ford (1,39 млн шт.) и Mitsubishi (1,17 млн шт.).
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