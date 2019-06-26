Правительство России приняло решение о выделении еще 10 млрд рублей на программу льготного автокредитования, сообщает "Российская газета". Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Таким образом изначальная сумма (10,4 млрд), выделенная на эти цели, практически удвоится.
Планируется, что это стимулирует спрос, позволив реализовать на 75 тысяч отечественных автомобилей больше.
Программа предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. Программа действует в России с 2015 года.
Также постановление правительства включает увеличение скидки до 25% на отечественные авто для жителей Дальнего Востока в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
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