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Туннель под вокзалом и второй Змеиногорский тракт включили в генплан Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Стоимость работ оценивается в миллиарды рублей

Власти Барнаула надеются реализовать проект подземного туннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками. Он должен связать спальные районы и центр по короткому пути. Проект включили в генплан Барнаула, который опубликовали в открытом доступе 24 июня.

Что известно про туннель?

Высока вероятность, что проект не будет реализован в ближайшее 10-летие из-за своей стоимости. Однако, учитывая, что генплан рассчитан до 2036 года, городские власти не отказываются от туннеля, который планировали строить еще при Леониде Брежневе.

Идею связать центр и северо-западную часть города автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014 года принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Туннель включает в себя транспортный узел в границах Павловского тракта и трех проспектов – Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать туннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока – в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.

Над проектом работали три института – "Алтайгражданпроект", Новосибирский "Сибгипротранс" и московский Гипрокоммундортранс. Реализация проекта рассчитана на несколько этапов. Сначала нужно построить сам туннель, который обойдется в миллиард рублей. После этого за железной дорогой планируется проложить объездную магистраль для грузовиков. Эта дорога должна стать дублером участка проспекта Строителей от улицы Советской Армии до проспекта Ленина. После этого необходимо возвести подход к туннелю со стороны проспекта Коммунаров.

Сколько это будет стоить?

Стоимость всего проекта оценивается в 2,4 миллиарда рублей. На самом деле же в разы дороже. Как сообщил Amic.ru заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, чтобы реализовать проект, необходимо на время прекратить эксплуатацию железнодорожной ветки, ведущей в центр Барнаула. Не секрет, что земля находится в ведении РЖД. Однако час простоя путей оценивается в 100 тысяч рублей. Таким образом, потери для железнодорожников могут составить сотни миллионов.

Какие еще дороги предусматривает генплан?

Так, власти планируют соединить Павловский тракт с улицей Северо-Западной. Генплан также учитывает строительство обхода города Барнаула с третьим мостом за 53 миллиарда рублей. Также в мэрии предусмотрели, как разгрузить Змеиногорский тракт. В будущем планируется продлить и расширить улицу Мамонтова до Ленточного бора, что увеличит пропускную способность нагорной части Барнаула.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

27.06.2019 06:35
Пионер

А в плане есть менее пафосные проекты? например - модернизировать путепровод в районе нового рынка, расширить Попова от Власихинской? Или хотя бы ямы заделать после ремонта теплосетей?

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27.06.2019 06:43
- гость -

27.06.2019 06:35
Пионер

Если бы вы не торопились писать в Интернете, то были бы в курсе, что работы по расширению Попова начаты.

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