Алтай получит на восстановление лесов 245 млн рублей по нацпроекту

245 млн рублей из федерального бюджета получит Алтайский край на лесовосстановление в ближайшие три года. Объем федерального финансирования увеличен за счет реализации нацпроекта "Экология". Об этом на брифинге 26 июня рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Владимир Черных.

"В этом году вопросам лесовосстановления придается еще большее значение. Во исполнение указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" в Алтайском крае разработан региональный проект сохранения лесов в рамках национального проекта "Экология". Его основная задача – обеспечить лесовосстановление погибших лесных насаждений на 100%. К слову, в Алтайском крае такая проблема не стоит. Ежегодно мы переводим в категорию ценных гораздо больше площадей, чем вырубаем. По причине сплошных рубок и гибели от вредителей и болезней мы теряем порядка 3,5-4 тысячи гектаров, а переводим в категорию ценных в два раза больше – 7-9 га в год. Мы единственный субъект по Сибирскому федеральному округу, где такая положительная динамика", – отметил Владимир Черных.

По информации начальника управления лесами, в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Экология" лесовосстановительные работы пройдут на площади 7,2 тыс. га, на площади 3,5 тыс. га будут посажены лесные культуры. Весной лес восстановили на площади 1809 га, осенью стартует второй этап работ.

Самые масштабные лесовосстановительные работы предстоят в юго-западной части края, там до сих пор ликвидируют последствия крупного пожара 1997 года. Завершить лесовосстановление в Озеро-Кузнецовском лесничестве планируют в ближайшие пару лет. А вот последствия пожара 2010 года в Ключевском лесничестве полностью ликвидировали уже в этом году.

Сеянцы для себя и для соседей

Посадочным материалом лесников снабжают 14 алтайских питомников и лесной семеноводческий центр. "В 2018 году мы вырастили более 41 млн сеянцев различных пород. Этих объемов достаточно, чтобы закрыть собственные потребности и направить на продажу в соседние регионы: Кемеровскую, Томскую области", – рассказал Владимир Черных, уточнив, что в крае выращивают как обычные сеянцы стоимостью 1,5 рубля за штуку, так и сеянцы с закрытой корневой системой стоимостью 7,5 рубля. Последние приживаются лучше, да и садить их можно все лето, а не только весной и осенью.

По словам начальника отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игоря Дергачева, приживаемость сеянцев в каждом районе разная, она зависит от количества осадков и в среднем составляет порядка 78%. Чтобы места посадок можно было официально перевести в покрытую лесом площадь, должно пройти 6-8 лет.

"Гибель, естественный отпад, всегда присутствует, ведь это живое растение в природных условиях. У нас проходит инвентаризация, и все эти площади просчитываются. Если отпад составляет больше норматива (25%), на следующую весну там снова высаживают сеянцы. Вообще, для того чтобы перевести в покрытую лесом площадь, достаточно 2,5 тысячи деревьев на один гектар. Мы изначально садим порядка 4,5 тысячи на гектар", – пояснил Владимир Черных.