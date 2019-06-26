Взрыв в месте массового скопления людей в Саратове готовил завербованный запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ мужчина, сообщает РИА "Новости".
Он собирал самодельные взрывные устройства в своем гараже, и планировал устроить теракт. Однако своевременное вмешательство ФСБ помогло предотвратить трагедию.
При задержании горожанин оказал сопротивление, и его нейтрализовали. Участники операции и гражданское население не пострадали.
Во время обыска обнаружили лабораторию по синтезированию взрывчатых веществ, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Комментарии
После всего прочитанного за последнее время про наш. Структуры мвд, ФСБ, про подставы, про стрельбу сотрудником на детской площадке, про то как сотрудники украли последние деньги у бабушки, про то как избили инвалида и т.д. нет доверия ни МВД, ни ФСБ. Теперь я я про такие статьи думаю иначе. Кому-то нужен план, вот и подставили, повязали первого прохожего и приписали ему статью, а, ещё и нейтрализовали)))