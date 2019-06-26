Руководство спортклуба "Темп" планирует решить вопрос с закрытием здания до 30 июля. Об этом сообщил генеральный директор спортклуба Павел Николаев. Все запланированные концерты, по его словам, пройдут "четко в срок". В частности, "Дискотека Союз" состоится 20-21 сентября, Григорий Лепс выступит 22 сентября, а Ольга Бузова споет для барнаульцев 3 октября.
Напомним, 21 июня суд Железнодорожного района Барнаула запретил проводить в здании спорткомплекса "Темп" массовые мероприятия в связи с нарушениями правил пожарной безопасности.
Сам Николаев с данным обвинением не согласен. "Здание клуба по части пожарной безопасности оснащено шестью прямыми выходами на улицу, чтобы в случае чего люди могли быстро и спокойно эвакуироваться. Сигнализация работает исправно. Это безопасная площадка, на которой предусмотрены все мелочи, которые могли бы как-то влиять на жизнь и здоровье людей", – заявил корреспонденту ИА "Амител" директор "Темпа".
Он сообщил, что ранее в клубе проходил концерт Басты, после которого проверок пожарной инспекции не проводилось.
По его словам, приставы пришли в спортивный клуб утром 22 июня и стали опечатывать здание. Концерт должен был состояться вечером этого же дня, и времени на оспаривание данного решения у руководства клуба просто не было. Причем артисты вместе с продюсером Андреем Разиным в это время уже приехали в Барнаул, среди них Татьяна Овсиенко, Вячеслав Добрынин и Кай Метов. Организаторы находились на площадке, чтобы провести монтаж сцены и оборудования.
Персоналу клуба пришлось оповестить людей, которые купили билеты, об отмене концерта. Николаев подчеркивает, что несмотря на все трудности, организаторы пошли навстречу и согласились перенести концерт, а приобретенные билеты остались действительными. Сейчас руководство пытается разобраться в случившемся.
Свое возмущение по поводу происходящего бурно выразил продюсер Андрей Разин. На своей страничке в Instagram он опубликовал гневный пост, в котором призвал коллег-артистов не приезжать в Барнаул.
На официальном сайте клуба опубликовано объявление о переносе концерта "Дискотека Союз": "Внимание! Концерты "Дискотека Союз. 30 лет вместе" запланированные на 22, 23 июня 2019 г. в спортивном клубе "ТЕМП" по адресу: г. Барнаул, 1-й Балтийский проезд, переносится на 20, 21 сентября 2019 г. по техническим причинам! Приносим извинения. Телефон для справок 506-140".
Анна Паутова
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