Фото: avito.ru
Квартиру площадью 135 квадратных метров продают в закрытом элитном поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 9,2 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится в кирпичной многоэтажке в лесной зоне.
"В квартире есть гардеробная, сауна, лоджия, эркер с панорамным остеклением. Полы – дубовый паркет, двери из массива дуба. Квартира в отличном состоянии, не требует вложений. Закрытая охраняемая территория, консьерж в подъезде, благоустроенная территория, детская площадка", – отмечает автор объявления.
Дом расположен в районе с развитой инфраструктурой.
"Экологически чистое место, благоприятное для воспитания детей. Без мебели. Есть возможность приобрести парковку", – добавляет продавец.
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