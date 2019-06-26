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На месте бывшего авторынка построят жилой квартал в Барнауле

, ИА "Амител"
В него войдут 16 высоток на 4,2 тысячи человек
Фото: altayrealt.ru

Фото: altayrealt.ru

На территории бывшего авторынка в Барнауле построят новый жилой квартал, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Внутри периметра улиц Солнечная Поляна, Взлетная, проезд Северный Власихинский и Павловский тракт расположатся 16 зданий высотой от 10 до 18 этажей. Они смогут вместить почти 4,2 тысячи человек.

В дальнейшем рядом построят несколько социальных объектов. В их числе четырехэтажная школа на 550 человек, детсад на 280 детей и поликлиника, готовая принимать до 300 человек в день.

Также в плане территории значатся котельная, трансформаторная подстанция и две четырехуровневых парковки, которые в общей сложности вмещают 600 машин.

Предусмотрены 4 тысячи квадратных метров под торговые площади. Они могут расположиться на первых этажах высотки.

Проект еще не прошел согласование в городской администрации и поэтому еще может претерпеть изменения. Компания "Селф" планирует приступить к застройке уже в сентябре 2019 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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