На территории бывшего авторынка в Барнауле построят новый жилой квартал, сообщает Алтайский портал недвижимости.
Внутри периметра улиц Солнечная Поляна, Взлетная, проезд Северный Власихинский и Павловский тракт расположатся 16 зданий высотой от 10 до 18 этажей. Они смогут вместить почти 4,2 тысячи человек.
В дальнейшем рядом построят несколько социальных объектов. В их числе четырехэтажная школа на 550 человек, детсад на 280 детей и поликлиника, готовая принимать до 300 человек в день.
Также в плане территории значатся котельная, трансформаторная подстанция и две четырехуровневых парковки, которые в общей сложности вмещают 600 машин.
Предусмотрены 4 тысячи квадратных метров под торговые площади. Они могут расположиться на первых этажах высотки.
Проект еще не прошел согласование в городской администрации и поэтому еще может претерпеть изменения. Компания "Селф" планирует приступить к застройке уже в сентябре 2019 года.
Комментарии