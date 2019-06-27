Все мы что-то комментируем: новости с дивана, поведение пешеходов и водителей на дорогах, погоду за окном. Кажется, ничего сложного тут нет, но почему тогда спортивные комментаторы могут готовиться к матчу сутками, а во время трансляции терять дар речи? Об этом, а также многом другом в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал Михаил Меламед – алтайский голос спортивного канала "Матч ТВ". Публикуем интервью на портале Amic.ru.

Корреспондент: Михаил, как ты стал комментатором?

Михаил Меламед: Это давняя мечта. Еще в 2016 году я начал практиковаться и комментировать матчи на стадионе барнаульского "Динамо". Тогда интернет-трансляции шли на YouTube. Приходилось комментировать футбол прямо с трибуны. Год спустя я узнал о конкурсах комментаторов. Их проводили Первый канал и "Матч ТВ". Я принял участие, но конкуренция была серьезная, и я занял в каждом конкурсе второе место.

Кстати, благодаря поддержке почти 50-ти тысяч жителей края, моя кандидатура набрала достаточно голосов, для того чтобы жюри могло сделать меня как бы вторым победителем. На Первом канале я выиграл возможность комментировать матч Россия – Испания с Виктором Гусевым, а на "Матч ТВ – контракт с телеканалом.

Корр.: Как ты готовился?

М.М.: Специально никак, конечно. В детстве я занимался футболом в барнаульском "Динамо". В секции я узнал основы футбола изнутри. Когда был студентом, то проводил много времени на сцене: играл в КВН, работал вожатым в лагере и немножко режиссировал. Но самое главное, что я полюбил футбол. Я не играл на профессиональном уровне, но все-таки знаю эту игру со стороны полевого игрока.

Корр.: Обязательно ли комментатору уметь играть в футбол, или можно просто уметь грамотно делать обзоры?

М.М.: Далеко не каждый комментатор – бывший профессиональный футболист. Конечно, те, кто занимался, знают какие-то фишки и нюансы, которые можно понять только изнутри. Если ты хорошо говоришь и понимаешь футбол, то спортивное прошлое будет только бонусом в твоей карьере.

Корр.: Когда ты попал на "Матч ТВ", твои ожидания и реальность совпали или были какие-то сюрпризы?

М.М.: Только приятные. На работе я узнал многое о своих слабых сторонах: никогда не думал, например, что могу так волноваться. Перед матчем Россия – Испания на Первом канале меня всего колотило. Я не мог найти себе место. Мы приехали за полдня до матча, и я чуть с ума не сошел от нервяка.

Когда Федор Смолов забил, и счет стал 3:3, я потерялся в эфире, а Виктор Гусев треснул меня по плечу и подбодрил: "Ты смотри! Смолов забил! Счет 3:3!". Я как комментатор не мог найти слов, и был просто счастлив.

Корр.: Эта встреча запомнилась тебе больше всех?

М.М.: Это, по сути, первый мой взрослый большой настоящий комментарий. Мой наставник Виктор Гусев оказал мне большую поддержку. На стадионе он посмотрел на меня с улыбкой: "Волнуешься?" А у меня все волнение пропало, когда я оказался на арене. Понял, что в принципе, разница только в масштабе события, размере стадиона, количестве зрителей. А футбол, он и есть футбол.

Корр.: Какие у тебя впечатления от Гусева?

М.М.: Виктор Гусев невероятный и человек, и профессионал во всех смыслах. Для меня это пример отношения к профессии. К тому же тогда это была необычная трансляция. Камеры установили на комментаторов, что нам добавляло ответственности. Любой мог посмотреть, как мы работаем.

Корр.: Как комментаторы работают, когда наша сборная начинает проигрывать? Ведут объективный репортаж?

М.М.: Когда играет сборная России, то ты за нее, конечно же, болеешь. Но не надо забывать про объективность. Если сборная проигрывает 0:10, ты не должен говорить, что она играет лучше всех. Но доля поддержки должна быть. Стиль репортажа зависит и от аудитории телеканала: зрители "Матча", как правило, более спортивные и лучше разбираются в футболе. На Первом аудитория шире, ей надо подавать информацию более подробно.

Корр.: У каждого комментатора свой стиль работы. Какой у тебя?

М.М.: Я люблю, чтобы в эфире были шутки, афоризмы и цитаты из фильмов. Но только если это оправданно. Есть вещи, которые могут прийти в голову заранее, например, если игра слов будет связана с фамилией футболиста. В основном это импровизация: игрок спорит с судьей насчет желтой карточки, а ты комментируешь: "Надо, Федя, надо!"

Крылатая фраза Виктора Гусева – "берегите себя". Когда ты находишься в знаменитой комнате "8-16" на "Матч ТВ", где обитают все комментаторы, часто звучит цитата Георгия Черданцева из ЕВРО-2008, когда Россия обыгрывала Голландию: "Ставь пенальти, не имеешь права!" или "Я сейчас закончу вообще всё!"

Корр.: Ты комментируешь только футбол?

М.М.: На "Матч ТВ" да. Но в остальном бывает все, что угодно. В прошлом году я комментировал игру Владимира Путина в Ночной хоккейной лиге. Недавно работал на трансляциях юношеских олимпийских игр – комментировал спортивное скалолазание. Что вы знаете об этой дисциплине? Я знал, что там есть люди, и они куда-то лезут, и более ничего. Но потом вник, разобрался. Даже немного влюбился в эти соревнования.

Считаю, что профессионал должен уметь прокомментировать все: от керлинга до кикбоксинга. Ты не сможешь разбираться в каждом виде спорта одинаково хорошо, но спасти эфир должен уметь.

Корр.: Как построен твой рабочий день?

М.М.: Я не трачу много времени на дорогу, потому что живу возле Останкино. Постоянного графика у меня нет. Дома я готовлюсь к матчу примерно сутки, поэтому в телецентре нахожусь не всегда. На рабочее место я прихожу за час до трансляции. В этот момент появляется картинка на стадионе, я проверяю составы команд: кто в заявке, а кто – нет. Продумываю, как начать трансляцию, чтобы смотреть было интересно вне зависимости от игры.

Корр.: Насколько серьезная подготовка к матчу?

М.М.: В школе Первого канала моим наставником был Виктор Гусев. Я попросил его показать подготовку – он до сих пор готовится от руки. Все отметки делает ручкой в большом блокноте, как в альбоме для рисования. Он чертит поле с расстановкой игроков. Я взял с него пример, у меня получается 2 листа А4 с двух сторон. Вообще теперь у меня это уже стабильная система, которую надо видеть, так сложно объяснить. Таблицы, статистика, информация об игроках, интересные факты и прочее.

Корр.: А какие запреты действуют для комментаторов?

М.М.: Всегда есть темы, с которыми надо аккуратнее: война, религия, да и в принципе то, что может обидеть кого-то. Золотое правило: если ты где-то что-то читал, но не уверен в этом – лучше этого не говорить. Ты ошибешься, и тебя сожрут. В современном мире люди знают намного больше комментаторов. Есть те, кто изучают футбольные ресурсы постоянно.

Корр.: Критика в твой адрес когда-нибудь звучала?

М.М.: Меня предупреждали, что люди долго привыкают к новым голосам. Я считал, что это домыслы. Но оказалось, это правда. После моих первых эфиров на "Матч ТВ" зрители писали про меня вещи, которые я не могу озвучить. Мне даже не хотелось выходить на улицу. У людей есть свои кумиры, а новичок должен заслужить доверие. В первых эфирах ты волнуешься – можешь допустить ошибку, и она будет намного заметней, чем у опытных обозревателей.

Корр.: Пару слов о зарплате…

М.М.: Еще до участия в конкурсах я целый год жил в Москве, но не мог попасть в Останкино и комментировал матчи любительских турниров. Оплата была около 1400 рублей за матч. Я брался за волейбол, хоккей на траве и все, что было доступно. Поэтому здесь все относительно.

Корр.: А девушки в профессии встречаются?

М.М.: В футболе их практически нет, но в других видах спорта их много, и они прекрасно себя проявляют.

Корр.: Еще немного о жизни комментатора, у тебя были слезы на глазах или ярость во время трансляций?

М.М.: До слез во время своего репортажа пока не доходило, а злость была. Я с Кириллом Дементьевым комментировал Сербию – Швейцарию в Калининграде. У меня уже был опыт работы, но тот факт, что это был мой первый матч в эфире телевизионного Первого канала, поступающие указания из Останкино выбили меня из колеи. Трансляцию, как сам считаю, провел просто ужасно, а если бы не Кирилл, боюсь даже представить, чтобы со мной было.

Случались и непонятные ситуации, когда команда должна была заработать пенальти, но его отменили. Вторая команда забила гол, а потом арбитры посмотрели видеоповтор, отменили этот гол и поставили пенальти обратно. В итоге первая команда забила. Счет вместо 2:1 в одну сторону стал в 2:1 в другую. Я пытался объяснить зрителю, что происходит, но сам находился в недоумении. Этот матч CПАЛ – "Фиорентина" до сих пор один из самых неоднозначных с точки зрения видеоповторов.

Корр.: Не так давно ты организовал в Барнауле уникальный "Матч на Алтае", как родилась эта идея?

М.М.: Комментаторы часто и много путешествуют по России. "Были ли они на Алтае?" – подумал я. У всех был один ответ: "Алтай – это сказочное место, но мы там не были". Я решил, что комментаторов обязательно надо познакомить с барнаульцами. Ведь телевидение – это такие же люди.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев поддержал идею устроить спортивный праздник. Комментаторы "Матч ТВ" сыграли в футбол с алтайскими журналистами, правительством и лучшими спортсменами. Интересно, что победили чиновники. Никогда бы не подумал, что они у нас в таком порядке. Надеюсь, что это только начало череды подобных мероприятий на Алтае.

Корр.: А с кем из футболистов ты знаком?

М.М.: Я все время тяготею к алтайским футболистам: Юрий Дюпин в "Анжи", Женя Городов в "Ахмате", Саша Соболев в "Крыльях". Мы с ними отлично общались. Такие игроки помогут привлечь людей в алтайский футбол.

Одним из моих любимых футболистов детства был Дима Сычев. Я познакомился с ним на студии телеканала "Матч Премьер", и он, кстати, был не против приехать в Барнаул. Так что футболисты на контакте.

Корр.: Что важно для человека, который мечтает стать комментатором?

М.М.: Бесконечная любознательность поможет в получении знаний и изучении матчасти предмета. Речь можно подтянуть практикой. Но основное – это искреннее желание работать. У тебя может не получаться, и тебе будут говорить: "Ты недостаточно хорош, ты никогда не устроишься, мало рабочих мест". Если человек понимает, что это его мечта – остальное мелочи.