В Барнаульском зоопарке сразу пять животных отпустили на свободу. Видеозапись этого события опубликована в официальной группе "Лесной сказки" в социальной сети "ВКонтакте".
"Мы выпускаем белок на волю для того, чтобы они украшали наш зоопарк и совершенно спокойно бегали по зоопарку и территории парка "Лесная сказка", — рассказал директор зверинца Сергей Писарев.
С начала года в зоопарке случилось много пополнений. В частности, на свет появились медвежата, волчата, козлята, тигрята, львята и олененок.
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