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Новости

Основатели Punk you brands начали раздел бизнеса

, ИА "Амител"
Данил Снитко сообщил о нежелании "иметь дела" с партнером
Данил Снитко / Фото: Илья Горбаров

Данил Снитко / Фото: Илья Горбаров

В известном барнаульском брендинговом агентстве Punk you brands наметился раскол между основателями.

Данил Снитко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о том, что прекращает совместную работу с партнером.

"Я долго терпел, но с сегодняшнего дня я разрываю всяческие отношения с моим партнером по компании PUNK YOU BRANDS Ильдаром Шале и его супругой Ириной, — написал он. — Более не имею ни возможности, ни желания работать с этими людьми".

По его словам, причиной раздора стали деньги и нарушения договоренностей. За этим последует раздел бизнеса, обозначил перспективы Снитко.

При этом он подчеркнул, что это никак не должно сказаться на исполнении своих обязательств компанией.

"Работа над клиентскими проектами не встанет ни на минуту", — заверил бизнесмен.

Агентство Punk you brands было основано в 2009 году. Агентство профилируется на создании и дальнейшем продвижении брендов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.06.2019 19:37
- гость -

рано или поздно такое случается если один бизнес на двоих.

0  0
26.06.2019 20:01
Пионер

Это кто вообще?

0  0
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