Хотите поехать отдохнуть или встретиться с друзьями в другом городе, или поправить здоровье, но не хотите мучить питомца долгими поездками? Для этой проблемы есть несколько вариантов ее решения. Читайте наш материал, чтобы узнать, где разместить своего друга, чтобы о нём позаботились наилучшим образом.

Номер "люкс" для Мурки со встроенным аквариумом

В Барнауле услуга "гостиниц для животных" довольно популярна. В городе существуют гостиницы при ветеринарных клиниках, а также специализированные гостиницы. Отличие в том, что в специализированных учреждениях ваш питомец будет в отдельном вольере и под постоянным присмотром персонала. Есть в городе даже гостиница для кошек премиум-класса, где домашней мурке можно снять номер люкс с встроенным аквариумом.

Кстати о цене. Стоимость номеров в гостиницах для домашних животных варьируется от 250 (небольших кошек и собак) до 590 — тот самый номер люкс, о котором мы говорили. Для питомцев поменьше — хомяков, кроликов, птиц цена за "номер" будет начинаться от 250-ти.

Некоторые организации даже предлагают услуги "зоотакси" — то есть вашего питомца увезут и привезут на личном автомобиле.

Подробней о гостиницах

Сделали подборку пяти гостиниц для животных, которые работают в Барнауле.

"ЗооНяня" — гостиница для кошек и собак. Для каждого животного здесь обещают индивидуальный вольер. В первый день пребывания питомца в гостинице, сотрудники наблюдают за ним со стороны, помогают адаптироваться к новым условиям. В "номере" животное может попить, поесть, изучить территорию. После адаптации с питомцем налаживают контакт, и играют с ним его любимыми игрушками, которые оставили хозяева, или теми которые есть в гостинице.

Стоимость проживания кошек 300 рублей в сутки, проживание собак 400 рублей в сутки. Для других животных стоимость проживания договорная. Также есть система скидок постоянным клиентам, или тем, кто оставляет питомцев на долгий срок.

Есть услуга "зоотакси", работники гостиницы сами приедут за питомцем. Стоимость 100 рублей.

Часы работы: ежедневно 8:00–20:00.

Адрес: г. Барнаул, ул. Власихинская, 57 к2

Тел.: +7 (3852) 58-44-28, +7 (923) 161-3535.

Зооотель "Теремок" расположен в 30 минутах езды от центра города рядом с лесом в пригороде Барнаула. На территории отеля расположена площадка для выгула животных, вольеры для собак находятся на свежем воздухе. Но есть и закрытые помещения.

Стоимость проживания собак в сутки от 300 до 400 рублей, в зависимости от породы. Шиншиллы, коты, хорьки — 300 рублей в сутки. Кролики, птицы, грызуны — 250 рублей в сутки. В отель не принимают животных старше 12 лет, агрессивных собак, и собак бойцовских пород.

Часы работы: ежедневно 8:00 – 22:00.

Адрес: г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Школьная 65е

Телефон: 69-85-09

Зоогостиница "Мокрый нос" устроена на базе ветеринарной клиники доктора Угрюмова Н.А. В этом заведении можно оставить собак, кошек, хорьков, кроликов, морских свинок, хомяков. Условия проживания подбираются индивидуально для каждого питомца в соответствии с особенностями породы, габаритами, возрастом.

Стоимость проживания кошки 250 рублей в сутки, проживание собаки 500 рублей в сутки. Цена проживания для других животных договорная.

Часы работы: понедельник – суббота 10:00-21:00 , воскресенье 10:00-16:00.

Адрес: ул. Гоголя, 154.

Телефон: 69-28-94, +7 (902) 998-2894.

Мурляндия — отель премиум-класса для котов и кошечек. За питомцами ведётся круглосуточное видеонаблюдение. Есть площадка для прогулок, многоуровневые номера.

Также у отеля существует система "ALL INCLUSIVE", не важно какой номер вы забронировали своему питомцу, в проживание будет всё включено: уборка номера, наполнитель для лотка, питание, прогулки, развлечения – услуги котоняни. Ну и, конечно, как и в обычных человеческих гостиницах есть номер стандарт, и номер люкс. Номера отличаются тем, что в люксе установлен аквариум с рыбками и воздушными пузырями, чтобы питомцу было некогда скучать.

Стоимость номера стандарт 390 рублей в сутки, стоимость номера люкс 590 рублей в сутки. Для постоянных клиентов существует система скидок. Есть услуга "ЗООТАКСИ", правда ей могут воспользоваться только те питомцы, которое уже хоть раз побывали в отеле, стоимость зависит от дальности расстояния.

Часы работы: ежедневно 9:00 – 18:00.

Адрес: ул.Взлётная 2Е

Телефон: +7 (983) 100-83-34.

ДогСи — частная загородная гостиница для собак. Находится в пригороде Барнаула. Есть уличные вольеры, и отдельно стоящая изолированная территория для прогулок.

Стоимость проживания в сутки от 350 до 500 рублей, в зависимости от породы. В стоимость входит питание, и выгул 2-3 раза в день.

Часы работы: круглосуточно

Адрес: с. Солнечное (Барнаул), 1-я, 36

Телефон: +7 (913) 217-18-81.

Другие варианты

Передержка. Кроме гостиниц услуги по передержке животного предлагают и частные лица. Стоимость такой услуги дешевле, чем в гостинице — порядка 100-200 рублей в сутки — как договоритесь. Зависит и от того — сами вы обеспечите необходимым запасом корма своего питомца, либо возложите эту обязанность на хозяина передержки. Но здесь надо учитывать, что все люди разные и отношение к животным может быть самое различное. Лучше всего обращаться к людям, которых вы хорошо знаете.

Соседи, — конечно те, которым вы доверяете настолько, что можете доверить ключи от квартиры. Очень удобный вариант договориться с соседями, чтобы они раз в день заходили в гости к вашему питомцу, проверяя запас корма и воды. А если у вас собака, тогда можно попросить и выгуливать животное 2 раза в день, возможно за небольшую плату.

Друзья и родственники — это, пожалуй, идеальный вариант. Этим людям вы точно можете доверить самое ценное. Здесь возможны две ситуации. Первая: попросить их приходить к вам домой, навещать питомца, кормить, играть и выгуливать. Вторая: временный переезд питомца к вашим друзьям или родственникам, где с ним тоже будут гулять, играть и его кормить. Если вы едете в отпуск в качестве оплаты подойдет сувенир и ваша горячая благодарность. А также готовность в следующий раз позаботиться о питомце ваших друзей.

Алина Паутова