Алтайская таможня и УФСБ по Алтайскому краю выявили незаконный вывод средств за границу в особо крупном размере.
По итогам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выявили схему, по которой с 2014 по 2015 годы из региона в Таджикистан было вывезены лесоматериалы общей стоимостью свыше 55 млн рублей.
При этом денег за поставленный товар на расчетный счет компании не поступало, что нарушает законодательство РФ.
В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте в особо крупном размере). Санкции статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.
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