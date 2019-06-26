25 июня завершился прием документов на пост главы Республики Алтай, сообщают "Новости Горного Алтая".
Своих кандидатов на эту должность выдвинули восемь партий: "Гражданская инициатива" (Александр Транов), ДДЗДЖСПППННЖ (Мерген Теркин), "Единая Россия" (Олег Хорохордин), "Зеленые" (Александр Чеконов), КПРФ (Виктор Ромашкин), ЛДПР (Дмитрий Софронов), НППР – Власть народу (Михаил Соловьев) и "Справедливая Россия" (Леонид Ефимов).
До 24 июля всем выдвинутым кандидатам нужно будет предоставить документы для регистрации. Решение о регистрации будет принято до 2 августа.
Для участия в выборах кандидатам придется пройти муниципальный фильтр, то есть собрать в свою поддержку подписи депутатов и избранных глав органов местного самоуправления. Предоставить в избирком нужно не менее 81 такой подписи (7% от общего числа депутатов).
Комментарии