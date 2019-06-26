Вечером 25 июня скончался актер и режиссер Валерий Харченко, сообщает 5 канал. Ему был 81 год.
Последние годы жизни культурный деятель боролся с тяжелой болезнью. Когда ему стало плохо, супруга вызвала скорую, но врачи были бессильны – спасти пациента не удалось.
Валерий Харченко родился в Харьковской области. Окончил ВГИК.
Начинал творческую деятельность актером. Снялся в фильмах "Взрыв после полуночи" (1969), Зарубки на память (1972), Дом для Серафима (1973) и Высокая кухня (2014).
Был ассистентом Александра Гордона в съемках фильма "Кража" и Андрея Тарковского при создании кинокартины "Зеркало".
В ранге режиссера начинал с фильмов "Между небом и землей" (1975), "Фантазии Веснухина" (1976), "Повар и певица" (1978) и "Бабушки надвое сказали…" (1979).
Также создал такие кинокартины как "Раннее, раннее утро" (1983), "Документ Р" (1985), "Короткое дыхание любви" (1992), "Война окончена. Забудьте..." (1997) и "Чёрная комната" (2000).
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