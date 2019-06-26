Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин предоставил РИА "Новости" доказательства того, что его отравление средством для прочистки труб "Крот" не было инсценировкой, как писали некоторые СМИ.
В качестве главного аргумента была показана медицинская справка о выписке продюсера.
Так прописан диагноз: "Отравление прожигающей жидкостью (щелочь "Крот"). Химический ожог слизистой ротоглотки, пищевода третьей-четвертой степени, желудка второй степени".
Имеются в представленном документе и сведения о его состоянии при поступлении и процедурах, которые прошел Алибасов, а также результаты его анализов и выявленные осложнения.
В их числе интоксикационный психоз, эрозивный ожоговый гастрит и язвенно-некротический ожоговый эзофагит.
Продюсера, композитора и музыканта госпитализировали в НИИ им. Склифосовского 4 июня после того, как он перепутал жидкость для прочистки труб с питьевым йогуртом.
Комментарии