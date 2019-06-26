Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал оценку Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сигнализирующего об увеличении токсичности воды в озере Байкал.
По словам директора института, количество токсинов растет и уже сейчас некогда чистейшая вода в самом глубоком озере в мире не пригодна для питья.
Депутат Госдумы выразил обеспокоенность такими выводами ученых и заявил, что возглавляемый им комитет как боролся, так и продолжит борьбу за уменьшение загрязнения Байкала.
"Там есть проблемы с очистными сооружениями, с возможным селевым потоком, с судами и заправочными станциями, – цитирует слова Бурматова Nation News. – Так что мы, безусловно, возьмем в разработку это мнение и будем его учитывать при принятии законов".
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ограничить поток туристов на Байкал.
Комментарии