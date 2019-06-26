Директор красноярской школы, в которой ученикам девятого класса по случаю вручения аттестата подарили торт с фотографиями учеников в форме "надгробий", рассказала о их реакции на сюрприз.
По ее словам, школьники положительно оценили подарок от родителей.
"Дети очень обрадовались подарку. Ни у кого не возникло плохих ассоциаций", — заверила журналистов местного 7 канала руководитель образовательного учреждения.
Она предположила, что возможно, сами родители школьников не смогли прийти к согласию по поводу оформлению, и проигравшая сторона могла публикацией снимка в соцсети выразить свое недовольство.
Стоит отметить, что в социальных сетях также нет единого мнения по поводу того, уместен ли такой подарок подросткам.
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