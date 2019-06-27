Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" опросили три тысячи владельцев различных машин, чтобы определить, какие марки антифризов они знают.
Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа из 23 брендов "незамерзайки".
Как выяснилось, самый высокий процент узнаваемости у "Лукойла". Его узнали 56,5% автолюбителей.
В пятерку также вошли Mobil (53,7%), Felix (46,7%), Sintec (42,1%) и Castrol (35,2%). Десятку дополнили G-Energy (30,6%), Liqui Moly (28,2%), "Аляsка" и "Газпромнефть" (по 22,7%) и AGA (15,7%).
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