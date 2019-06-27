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Названы самые узнаваемые марки антифризов

, ИА "Амител"
Больше половины автолюбителей знают про "Лукойл" и Mobil
Самый высокий процент узнаваемости у 'Лукойла' / Фото: autostat.ru

Самый высокий процент узнаваемости у "Лукойла" / Фото: autostat.ru

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" опросили три тысячи владельцев различных машин, чтобы определить, какие марки антифризов они знают.

Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа из 23 брендов "незамерзайки".

Как выяснилось, самый высокий процент узнаваемости у "Лукойла". Его узнали 56,5% автолюбителей.

В пятерку также вошли Mobil (53,7%), Felix (46,7%), Sintec (42,1%) и Castrol (35,2%). Десятку дополнили G-Energy (30,6%), Liqui Moly (28,2%), "Аляsка" и "Газпромнефть" (по 22,7%) и AGA (15,7%).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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