Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград, чтобы звучало "по-русски", сообщает РИА Новости.
Кроме того, он призвал избавиться от деления город / область. Политик увидел необходимость объединить в один субъект Подмосковье с Москвой, а Ленинградскую область с Санкт-Петербургом.
Жириновский аргументировал это тем, что легче управлять 40 губерниями, чем 85 регионами.
В качестве еще одного аргумента лидер либерал-демократов привел упрощение строительства совместной инфраструктуры, в частности, дорог.
"Как строить дорогу, если у нас через сто километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?", — обосновал предложение депутат Госдумы.
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