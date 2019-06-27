Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал крупный штраф компании Google за неисполнение российского законодательства по фильтрованию контента выдачи, сообщает РИА Новости.
По его словам, максимальная сумма, на которую может быть оштрафована американская компания, может составить 700 тысяч рублей.
Правда, перед этим необходимо уладить все "формальные процедуры", в которые входит составление протокола и уведомление представителей Google о слушаниях.
По прогнозу Жарова, до конца июля все формальности, необходимые для вынесения наказания, будут улажены.
Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google за аналогичное несоблюдение российского законодательства.
В ведомстве подчеркивают, что операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.
Для этого им необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе, которая содержит перечень таких страниц. При этом представителям Google не раз разъясняли эти требования.
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