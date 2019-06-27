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Уральские ученые предложили рецепт беспохмельного пива

, ИА "Амител"
Химики УрФУ приблизились к созданию алкоголя, от которого не бывает похмелья
Фото: pizzago.su

Фото: pizzago.su

Ученые Уральского федерального университета предложили рецепт пива, от которого не бывает похмелья, сообщает пресс-служба вуза.

Вредное воздействие алкоголя они планируют нивелировать антоксидантами. Химики прилагают усилия, чтобы превратить один из самых популярных видов спиртного в функциональный продукт, богатый минералами и полезными витаминами.

Ученые прорабатывают варианты с изменением свойств дрожжей и применением разнообразных вкусовых добавок.

"В партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО мы рассматриваем возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя", — поделилась секретом профессор УрФУ Елена Ковалева.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.06.2019 06:45
- гость -

Учеными уже давно разработаны и ведется успешный выпуск женщин у которых не бывает критических дней и которые не ругаются.

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