Ученые Уральского федерального университета предложили рецепт пива, от которого не бывает похмелья, сообщает пресс-служба вуза.
Вредное воздействие алкоголя они планируют нивелировать антоксидантами. Химики прилагают усилия, чтобы превратить один из самых популярных видов спиртного в функциональный продукт, богатый минералами и полезными витаминами.
Ученые прорабатывают варианты с изменением свойств дрожжей и применением разнообразных вкусовых добавок.
"В партнерстве с коллегами из петербургского университета ИТМО мы рассматриваем возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу и водорослей хлорелла, снижающих токсичное воздействие алкоголя", — поделилась секретом профессор УрФУ Елена Ковалева.
Комментарии
Учеными уже давно разработаны и ведется успешный выпуск женщин у которых не бывает критических дней и которые не ругаются.