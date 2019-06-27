Английская актриса Мэйси Уильямс, известная как Арья Старк в популярном сериале "Игра престолов", сыграет роль в комедийном сериале "Две недели, чтобы жить", сообщает "Культуромания".
Мэйси Уильямс появится на экране в роли девушки, потерявшей в детстве отца. После этого они с матерью переехали на село, где героиня проходит "школу выживания". С развитием сюжета ей предстоит почтить память своего отца.
"Это комический рассказ о любви и мести, рожденный, казалось бы, из безобидной шутки, которая пошла не так", — рассказывают создатели сериала.
Режиссером выступила Габи Халл. Премьера ее творения запланирована на 2020 год. Ее покажут по телеканалу Sky One.
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