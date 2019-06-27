Скончался лидер рок-группы "Високосный год" Илья Калинников, сообщает Regnum. Ему было всего 46 лет.
По словам администратора коллектива Алексея Кана, солист умер в одной из московских клиник. У него остановилось сердце.
Группа "Високосный год" появилась в конце 80-х годов. Однако первый альбом коллектива – "Который возвращается" – вышел лишь в 2002 году. Он оказался единственным.
Большинству россиян коллектив известен песней "Тихий огонек", игравшую на заставке популярного сериала "Дальнобойщики", и за которую Калинникову вручили "Золотую звезду Авторадио".
Группа известна такими хитами как "Лучшая песня о любви" и "Метро". Последний концерт "Високосного года" состоялся в 2014 году.
На этой неделе также трагически погиб Аркадий Ивановский, последний гитарист группы "Песняры" до ее распада.
Комментарии
Очень жаль, красивый голос, хорошие песни. Жаль, так рано ушел.
Красивый голос,добрые песни,которых сейчас так мало............искренне жаль......