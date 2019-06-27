РФС утвердил новый лимит на легионеров в чемпионате России по футболу, сообщает РИА "Новости".
Начиная с сезона 2020/2021 в заявке каждой команды должно быть не более восьми футболистов-иностранцев.
В то же самое время необходимо, чтобы в ней было 17 спортсменов с российскими паспортами.
Ограничения по количеству на поле россиян и зарубежных игроков отменяются.
"Новый лимит – прогресс, это упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию внутри команды", – поделился мнением министр спорта РФ Павел Колобков.
Ранее в Российской Премьер-Лиге действовал лимит "6+5", то есть на игре чемпионата России на поле должно находиться не более шести иностранцев в составе одной команды.
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