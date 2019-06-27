Пожилая жительница Бийска стала жертвой мошенников, заплатив за снятие "порчи" 1,3 миллиона рублей.
Как сообщили в краевом главке МВД, 64-летняя женщина сама позвонила мошенникам. В апреле пенсионерка увидела на одном из телеканалов рекламу о предоставлении услуг магического свойства.
"Она набрала указанный на экране номер телефона и начала диалог с экстрасенсом по имени Индира. Бийчанка рассказала медиуму о своих проблемах, на что получила заключение – на женщине порча. Для того чтобы избавиться от негативной энергии, необходимо провести исцеляющие ритуалы. Цена первого – 25 тысяч рублей. Однако для полного восстановления кармы одного обряда оказалось недостаточно", – отмечают в полиции.
В итоге почти два месяца пенсионерка ежедневно созванивалась с ясновидящей, и в общей сложности перечислила ей 1,3 миллиона рублей. Деньги она занимала у знакомых и брала в кредит у банков.
Затем женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась к правоохранителям.
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