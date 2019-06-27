Бийский стрелок Сергей Каменский завоевал еще одно золото Европейских игр в Минске.
Алтайский спортсмен стал чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки с 50-ти метров из трех положений.
При этом Каменский установил рекорд Европейских игр. В сумме он набрал 461,6 очка. Вторым стал белорус Юрий Щербацевич, который показал результат 460,9 очка. Бронзовую медаль завоевал Иштван Пеньи из Венгрии, набравший 450,6 очка.
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Напомним, ранее Каменский выиграл золото в турнире смешанных пар, а также завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
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