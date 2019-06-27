Четверг, 27 Июнь, 11:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,81
€ 71,38
Обь
332см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Томенко намерен добиться нулевой смертности от ДТП на Алтае к 2030 году

, ИА "Амител"
Информация для размышления: только за сутки 25 июня в ДТП в России погибло 70 человек

Губернатор Виктор Томенко призвал снизить до нуля смертность на трассах в Алтайском крае к 2030 году. Как сообщает пресс-служба региона, глава края рассказал об итогах участия в заседании Государственного совета по вопросу развития автодорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятие провел Владимир Путин.

По словам Виктора Томенко, президент также обратил внимание участников заседания на то, что вопросы предстоит решать в условиях дефицита ресурсов, в связи с чем повышается роль планирования, необходим выбор приоритетов, мониторинг мнения населения. В основу работы необходимо положить предложения, которые вносят люди.

"Нам надо привести в соответствие с нормативами сеть региональных и межмуниципальных дорог, сделать так, чтобы доля дорог, которые соответствуют нормативам, превышала 50% – достигла как минимум 51%. А мы стартуем с базовой цифры – 38. Необходимо приводить в соответствие дороги в Барнаульской и Бийской агломерациях, где высокая концентрация жителей и транспорта, интенсивное движение. Мы также будем решать вопросы крупных населенных пунктов – таких как Рубцовск. Надо уменьшать и число мест концентрации ДТП, и участков дорожной сети, работающих с перегрузом. Что касается обеспечения безопасности дорожного движения и снижения показателей смертности, то здесь нам необходимо уменьшить сегодняшние показатели примерно в три раза к 2024 году. Необходимо двигаться в направлении достижения нулевой смертности к 2030 году. Здесь предстоит провести сложный комплекс мероприятий, связанный прежде всего с изменениями в федеральном законодательстве и регулировании. Непосредственно у нас в крае, на наших дорогах предстоит провести достаточно большой объем работ. Конечно, также будем работать с нашими жителями, водителями, пешеходами, подрастающим поколением, с малых лет прививать культуру безопасного поведения на дорогах и тротуарах", – подчеркнул Виктор Томенко.

Отметим, что только в ночь на 27 июня в Барнауле произошло смертельное ДТП. На улице Аванесова перевернулся автомобиль, в результате которого погибла женщина и еще двое получили травму. Для того чтобы помочь Виктору Томенко победить смертность на дорогах – необходимо расширять участки Чуйского тракта. Так, на трассе от Новосибирска до Бийска каждый месяц происходят смертельные ДТП. Причина – отсутствие четырехполосного движения.

Всего в Алтайском крае, по данным за 2018 год, погибло более 250 человек.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

27.06.2019 10:38
- гость -

Он собрался повторить срок правления солнцеликого?

0  0
27.06.2019 10:45
Гость

Прорвет по ходу...

0  0
27.06.2019 10:50
- гость -

смертность стой раз два?

0  0
27.06.2019 10:56
- гость -

Интересно, откуда они берут дату 2030 год?
У них там в администрации есть дартс с годами по кругу и они метают дротик?

0  0
27.06.2019 11:24
Эпсилон Бык

Тут нужно пригласить Председателя исполкома из Уссурийска Виталия Наливкина.

0  0
27.06.2019 11:30
@

Значит таких как Руденко нужно в тюрьме держать пожизненно, иначе ничего не получится

0  0
27.06.2019 11:36
- гость -

информация ради информации!!! кто будет в 2030 проверять выполнение?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
11:37
4 в 1: где в Барнауле сконцентрированы мировые бренды 0
11:32
Основатели 2ГИС откроют пятизвездочную гостиницу на Алтае 0
11:21
Зафиксирован масштабный сбой в Википедии 0
11:13
Почти все разрешенные для купания пляжи заработали в Алтайском крае 0
11:01
Барнаул вошел в топ-25 городов с наибольшим числом авто 2
10:54
Стрелок из Бийска Сергей Каменский завоевал второе золото Европейских игр 0
10:41
Депутат БГД Алексей Маликов отметил значимость офицеров в современной России 0
10:33
Томенко намерен добиться нулевой смертности от ДТП на Алтае к 2030 году 7
10:22
Стоимость обучения в вузах выросла на 15-19% 2
10:12
Исцеление на императорском уровне: почему так силен эффект пантовых ванн 0
10:04
Ученые нашли способ выращивать новые зубы 0
09:51
Пенсионерка из Бийска отдала "экстрасенсу" 1,3 млн рублей за снятие "порчи" 2
09:34
РФС принял новый лимит на легионеров 0
09:23
Усадьба на берегу: как обрести дом своей мечты 0
09:11
Автомобиль перевернулся и загорелся в Барнауле: погибла женщина, трое пострадали 13
09:08
Делегации шести стран покинули ПАСЕ из-за России 10
08:56
Умер 46-летний лидер группы "Високосный год" 2
08:44
В Иркутской области паводком подтоплено свыше 550 домов 0
08:30
Звезда "Игры престолов" сыграет в комедийном сериале 0
08:15
Цифровые сеялки и экономичные плуги: новые разработки алтайских машиностроителей 1
08:02
6 аргументов в пользу займов под залог: почему не стоит их бояться 0
08:01
Терпеть боль, чтобы оставаться сильной в глазах дочери 3
07:54
"Треснул по плечу": Меламед рассказал, как потерялся в эфире, а Гусев ему помог 1
07:45
Запрет на использование "плохих" свалок сняли в Алтайском крае 4
07:33
Номер люкс с аквариумом для Мурки, или Куда пристроить питомца на время отпуска 0
07:24
Алтай получит на восстановление лесов 245 млн рублей по нацпроекту 1
07:03
Квартиру с сауной и элементами из дуба продают в Барнауле за 9,2 млн рублей 4
06:44
Рыбалка – наше все: любимый досуг в смешных фотографиях 2
06:23
30-градусную жару и солнце обещают в Алтайском крае 27 июня 0
06:01
Туннель под вокзалом и второй Змеиногорский тракт включили в генплан Барнаула 25
05:49
Уральские ученые предложили рецепт беспохмельного пива 3
04:28
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей 1
03:04
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград 2
02:48
Названы самые узнаваемые марки антифризов 0
01:36
Последний гитарист "Песняров" трагически погиб 0
00:23
Владимирская чиновница призвала выпускниц рожать вместо учебы 8
23:53
В школе описали реакцию учеников на торт с "надгробиями" 0
23:26
В Госдуме ответили на слова ученых о токсичной воде Байкала 1
23:08
Двое десантников погибли в Крыму при прыжке с парашютом 1
22:48
Мантуров прокомментировал миллионные траты в командировках 3
22:23
Диетолог назвала полезные для организма жиры 0
22:03
Пиар-директор Алибасова опроверг инсценировку отравления 2
21:48
Умер режиссер Валерий Харченко 0
21:27
РПЦ предлагает наделить эмбриона правами человека 12
21:05
Для строительства автодрома вырубили лес в Новосибирске 2
20:41
8 кандидатов претендуют на пост главы Республики Алтай 0
20:26
Незаконный вывод за рубеж 55 млн рублей выявлен в Алтайском крае 2
20:05
Строительство высотки в Новосибирске остановили из-за СВЧ-излучения 0
19:43
Туристы в Горном Алтае попали под снегопад в июне 1
19:27
Основатели Punk you brands начали раздел бизнеса 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.