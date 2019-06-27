Губернатор Виктор Томенко призвал снизить до нуля смертность на трассах в Алтайском крае к 2030 году. Как сообщает пресс-служба региона, глава края рассказал об итогах участия в заседании Государственного совета по вопросу развития автодорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. Мероприятие провел Владимир Путин.
По словам Виктора Томенко, президент также обратил внимание участников заседания на то, что вопросы предстоит решать в условиях дефицита ресурсов, в связи с чем повышается роль планирования, необходим выбор приоритетов, мониторинг мнения населения. В основу работы необходимо положить предложения, которые вносят люди.
"Нам надо привести в соответствие с нормативами сеть региональных и межмуниципальных дорог, сделать так, чтобы доля дорог, которые соответствуют нормативам, превышала 50% – достигла как минимум 51%. А мы стартуем с базовой цифры – 38. Необходимо приводить в соответствие дороги в Барнаульской и Бийской агломерациях, где высокая концентрация жителей и транспорта, интенсивное движение. Мы также будем решать вопросы крупных населенных пунктов – таких как Рубцовск. Надо уменьшать и число мест концентрации ДТП, и участков дорожной сети, работающих с перегрузом. Что касается обеспечения безопасности дорожного движения и снижения показателей смертности, то здесь нам необходимо уменьшить сегодняшние показатели примерно в три раза к 2024 году. Необходимо двигаться в направлении достижения нулевой смертности к 2030 году. Здесь предстоит провести сложный комплекс мероприятий, связанный прежде всего с изменениями в федеральном законодательстве и регулировании. Непосредственно у нас в крае, на наших дорогах предстоит провести достаточно большой объем работ. Конечно, также будем работать с нашими жителями, водителями, пешеходами, подрастающим поколением, с малых лет прививать культуру безопасного поведения на дорогах и тротуарах", – подчеркнул Виктор Томенко.
Отметим, что только в ночь на 27 июня в Барнауле произошло смертельное ДТП. На улице Аванесова перевернулся автомобиль, в результате которого погибла женщина и еще двое получили травму. Для того чтобы помочь Виктору Томенко победить смертность на дорогах – необходимо расширять участки Чуйского тракта. Так, на трассе от Новосибирска до Бийска каждый месяц происходят смертельные ДТП. Причина – отсутствие четырехполосного движения.
Всего в Алтайском крае, по данным за 2018 год, погибло более 250 человек.
Комментарии
Он собрался повторить срок правления солнцеликого?
Прорвет по ходу...
смертность стой раз два?
Интересно, откуда они берут дату 2030 год?
У них там в администрации есть дартс с годами по кругу и они метают дротик?
Тут нужно пригласить Председателя исполкома из Уссурийска Виталия Наливкина.
Значит таких как Руденко нужно в тюрьме держать пожизненно, иначе ничего не получится
информация ради информации!!! кто будет в 2030 проверять выполнение?