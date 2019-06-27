По данным ЕМИСС на май 2019 года, средняя стоимость обучения в российских вузах составила 68,9 тысячи рублей за семестр, сообщает газета "Известия". Это на 19% выше, чем в мае прошлого года (58 тысяч рублей).
Сведения о существенном росте цен на высшее образование подтверждает и Росстат, согласно докладу которого индекс потребительских цен на данный вид услуг в последнем месяце весны составил 115%, то есть ценники на 15% выше, чем годом ранее.
Эксперты прогнозируют, что к осени стоимость обучения повысится еще на 15-20%. Такое сезонное повышение наблюдается последние годы.
В качестве примера приводится тот факт, что в 2018 году средняя стоимость обучения в вузе с мая по сентябрь выросла на 18%, а в 2017-м – на 13%.
Комментарии
Качество упало примерно на ту же величину)
Наконец-то, все для граждан Сомали.