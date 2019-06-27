Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг автопарков российских городов. Барнаул в нем расположился на 23-м месте. Жители столицы Алтайского края владеют 180 тысячами автомобилей.
Абсолютными лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Там зарегистрировано 3,7 млн и 1,75 млн автомобилей соответственно.
Пятерку городов с наибольшим количеством автолюбителей на почтительном расстоянии от лидеров замкнули Екатеринбург (462 тысячи машин), Новосибирск (445 тыс. шт.) и Самара (394 тыс. шт.).
В топ-10 также вошли Казань (374 тыс. шт.), Нижний Новгород (361 тыс. шт.), Краснодар (341 тыс. шт.), Челябинск (331 тыс. шт.) и Воронеж (330 тыс. шт.).
Совсем немного не дотянул до первой десятки еще один сибирский город – Омск. Его жители владеют в общей сложности 329 тысячами автомобилей. Это позволило ему занять 11-е место в рейтинге.
Комментарии
Зато все время ноем,что у нас самый нищий край.Скоро по П.тр. в сторону центра,по утрам, пробка будет от Попова)))
27.06.2019 11:14
- гость -
Ныть же легче чем работать...))) и всех вокруг обвинять...